General Halife Hafter'i masadan kaldıran telefon Çetiner Çetin açıkladı

Habertürk yazarı Çetiner Çetin, Libyalı general Halife Hafter'in Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile 7, Mısır ile 2 telefon görüşmesi yaptıktan sonra Moskova’yı terk ettiğini yazdı.

Moskova’ya davet edilen Libya savaşının ihtilaf tarafları ateşkes anlaşması imzalanması konusunda mutabakata varamadı.

Darbeci Halife Hafter anlaşmayı imzalamadan önce yaşananları Habertürk'ün dış politika muhabiri Çetiner Çetin köşesinde aktardı.

Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri ile 7, Mısır ile 2 telefon görüşmesi yaptıktan sonra Moskova’yı terk ettiğini yazan Çetin, bundan sonrası için öngörülerini sıraladı.

Libya'nın homojen olmadığına dikkat çeken yazar, "Libya’daki koşullarda en önemsiz bir aktör bile gerginliğin yeni tezahürüne sebep olabilir ve her şey yine istikrarsızlık uçurumundan aşağı yuvarlanabilir." diye yazdı.

Mısır ve BAE etkisi

General Hafter'in büyük ihtimalle ihtilafı askeri yolla çözmeye çalışacağını belirten Çetin, "Zira Suudilerin, Mısır’ın ve BEA’den kendisinden beklentileri bu yönde ve Libya için bu bir çıkmazdır. Daha önce zaten Trablus'a saldırmış, Sirte'yi iki kez almış olsa da Hafter’in kendisine destek vermeyen ülkenin batısında kalamayacağı apaçık." ifadelerine yer verdi.

Tüm taraflar aynı aynı programda mutabık kalmalı

Dışarıdan müdahalenin sorunu çözemeyeceğini söyleyen yazar, makul çözümün ihtilafın tüm tarafları toplanıp onlar için içtenlikle hazırlanan bir program üzerinde mutabık kalmaları olduğunu yazdı.