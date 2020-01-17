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Victor Moses Inter'e gidebilir!

Fenerbahçe'de forma giyen Victor Moses, Inter'in transfer alternatifleri arasına yerini aldı.

Fenerbahçe'nin Inter'den kiraladığı Victor Moses, Inter'in transfer gündeminde yer alıyor. Roma ile transfer görüşmeleri yapan Inter, B planı olarak Victor Moses'i belirledi.

futbolarena.com'da yer alan habere göre, Inter teknik direktörü Antonio Conte, Nijeryalı futbolcu Victor Moses'i kadrosunda görmek istiyor.

İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre Inter, Roma'dan Leonardo Spinazzola'yı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Görüşmeler devam ederken Inter teknik direktörü Antonio Conte, Victor Moses'i alternatif transfer adaylarına ekledi.

Inter'in 10 milyon euro ödemesi gerektiği belirtiliyor
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Victor Moses için Inter'in 10 milyon euro ödemesi gerektiği belirtiliyor. Fenerbahçe kariyerinde 78 resmi maçta forma giyen Nijeryalı futbolcu, bu süreçte 2 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Inter'in Victor Moses transferinin gerçekleşmesi için Leonardo Spinazzola girişimlerinin netleşmesi bekleniyor.
 
Victor Moses'in Fenerbahçe'deki durumu
29 yaşındaki kanat oyuncusu Victor Moses'in Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşması bulunuyor. Kariyerinde Crystal Palace, Wigan, Liverpool, Stoke, West Ham ve Chelsea gibi takımlar bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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