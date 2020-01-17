Ahmet Ağaoğlu'ndan 'muhasebe' çıkışı! Sert konuştu

"Trabzonspor kulübünün muhasebesini kimse merak etmesin"

Bir basın mensubunun Onazi'nin fesih bedelini Denizlispor ödeyecek sanarım. 400 Bin Euro'luk bir meblağ kalıyor? şeklinde soruya ise Ağaoğlu, "Ne güzel ya bakıyorum son zamanlarda herkes Trabzonspor'un muhasebesini tutmaya başladı. Bırakın ya o bizim işimiz, herkes kendi muhasebesini tutsun. Farklı kulüplerin başkanları kendi muhasebelerini tutsunlar. Bende Trabzonspor'un muhasebesini tutayım. Ne güzel 400 ordan geldi 300 ordan gitti. Arada bir 700 Bin Euro'luk bir boşluk kalıyor transfer için onu nasıl yaparız acaba" demesi üzerine basın mensubu, "Başkanım o konuda herhangi bir istihbarat almadık" karşılığını vermesine ise Ağaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu işler istihbarat ile olmaz. Tekrar tekrar söylüyorum herkes kendi muhasebesini tutsun. Trabzonspor kulübünün muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. Herkes kendi işine ve kendi önüne bakarsa kendi işini daha sağlıklı yapar. Bazı kulüpler tarafından Trabzonspor'un muhasebesi tutulmaya başlandı ama böyle bir şeye gerekte yok. Trabzonspor'un bütün hesabı, kitabı, aldığı, sattığı, kasasına giren ve çıkan paranın kuruşuna kadar bunu KAP bildirimi ile kamuoyunun dikkatine zaten sunuyoruz. Biz kendi işimizi sağlıklı yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü biz sadece kendi işimizi yapıyoruz. Önümüze bakıyoruz ve sadece kendi sıkıntılarımızla ve kendi problemlerimizle uğraşıyoruz. Sağ-sola bakarsan hedefe varmakta bu sefer sen zorluk yaşarsın."