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Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete ceza

FATİH'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğini borçtan kesen firmaya EPDK, 888 Bin Tl ceza verdi.

EPDK'dan yapılan açıklamada, 6 Kasım'da İstanbul Fatih'te 4 kardeşin intiharı sonrası evin elektriğinin kesilmesine ilişkin kurum tarafından bölgede elektrik dağıtım faaliyeti yürüten CK Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve perakende satış faaliyeti yürüten CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. hakkında soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

888 bin 397 lira idari para cezası
Açıklamada soruşturmanın sonucuna ilişkin değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin olayda asli kusurlu olarak tespit edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Şirkete 888 bin 397 lira idari para cezası uygulanmasına ve yine mevzuata aykırı fiilde bulunduğu tespit edildiği için ihtar yaptırımı uygulanmasına karar verildi. Bizim şirketlere her zaman verdiğimiz mesaj, vatandaşlarımıza hizmet verirken daima duyarlı ve titiz olmaları yönünde. Aksi halde 'Tüketiciyi üzeni biz de üzeriz' diyoruz. 6 Kasım'da yaşanan acı olay ve ardından ilgili meskenin elektriğinin kesildiğini görmek hepimizi derinden yaraladı. Kayıtsız kalmamız, seyirci kalmamız beklenemezdi. Aslında bu soruşturma ve ceza bütün enerji sektörüne verilmiş bir mesajdır aynı zamanda. Bu sektörde görev yapan yöneticisinden, sahadaki personeline herkes vazifesini yaparken hassas davranmakla mükelleftir. Umuyorum ki bir daha böyle bir olay yaşamayız. Umuyorum ki biz de EPDK olarak bir daha böyle bir ceza vermek zorunda kalmayız."

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