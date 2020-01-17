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Ünal Karaman kararını verdi! İşte gideceği takım

Trabzonspor'la yollarını ayrıldıktan sonra 2 resmi teklif alan teknik direktör Ünal Karaman, sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını söylerken gönlünün Bursaspor'dan yana olduğu ortaya çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Trabzonspor'la yolların ayrılmasının ardından kariyerine hangi takımda devam edip etmeyeceğine karar verdi.

''Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım"
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre; Ünal Karaman'ın yakın çevresine 2 resmi teklif aldığını ifade ederek, "Sağolsunlar Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra hem Antalyaspor hem de Malatyaspor'dan teklif aldım. Ama sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım" dediği belirtildi.

Ailesiyle birlikte İzmir'de
Ailesi ile birlikte İzmir'de zaman geçiren Karaman'a özellikle Malatyaspor yönetiminin büyük ısrarda bulunduğu kaydedildi.

Bursaspor'a gidebilir
Fakat Karaman'ın gelecek sezon hedefleri olan bir takıma gideceği belirtildi. Hatta bu sezon şampiyon olması durumunda Bursaspor'un başına da geçebileceği öğrenildi.

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