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Darbeci Hafter'den Libya'ya bir saldırı daha

LİBYA 'da darbeci Hafter güçleri, başkent Trablus'un güneyinde bulunan Brega Petrol Pazarlama Şirketi deposunu vurdu.

Rusya ile Türkiye'nin ortak ateşkes çağrısının ardından Hafter'e bağlı güçler, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil bölgeleri vurarak saldırılarına devam ediyor.

Hafter güçleri, başkent Trablus'un güneyindeki havalimanı yolunda bulunan Brega Petrol Pazarlama Şirketi'nin deposuna havan topuyla saldırdı. Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin açıklamasına göre, saldırıda 1 güvenlik görevlisi yaralandı ve şirkete ait 7 kamyon alev alev yanarak küle döndü.

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