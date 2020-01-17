Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümü: 'Kameraları izleyince göreceksiniz'

Zeugma Müzesi’nde görevli Arkeolog Merve Kaçmış olayının perde arkasından kötü kokular geliyor. Genç kız 'Ben yapmadım masumum, her yerde kameralar var izleyince göreceksiniz' diye mektup bırakmış.

Zeugma Müzesi’nde görevli Arkeolog Merve Kaçmış’ın hayatını sonlandırması birçok soru işaretini de gündeme taşıdı. Kayıt altına alınmamış eserleri zimmetine alması yönünde ısrar edildiği ve Kaçmış'ın bu mobingler sonucunda intihar ettiği ileri sürülüyor.

Ailenin avukatı Aslı Pasinli, soruşturma dosyasına giren Merve Kaçmış'ın yazdığı belirtilen evde bulunan bir mektubun detaylarını paylaştı. Merve Kaçmış mektupta "Ben yapmadım, masumum. Her yerde kameralar var, izleyince göreceksiniz" yazmış.

Gaziantep Zeugma Müzesi’nde görevli olan bir arkeolog 2018’de açığa alındı. İtiraz üzerine 2019’de görevine geri döndü. Ancak geri dönen arkeolog, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne tayin edildi. Tayini çıktığı için üzerine zimmetli olan 9 bin eserin başka bir memura devredilmesi gerekiyordu. Bu 9 bin eserden 100’ünün müze kayıt numarası bulunmuyordu.

Kayıt dışı 100 eser

Müze yönetimi aynı müzede görevli arkeolog Merve Kaçmış’tan, eserleri en kısa sürede kendi zimmetine almasını istedi. Ancak iddiaya göre müze yönetimi numarasız 100 eserin karşılaştırılması yapılmadan zimmet edilmesi için Merve Kaçmış’a baskı uyguladı. Buna göre Merve kendisine uygulanan mobbinge dayanamayıp Diyarbakır’da yaşadığı apartmanın sekizinci katından atlayıp intihar etti.

İntihar olayı sonrası ailenin vekaletini alan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi dün savcılık soruşturmasına vekaletini sundu. Soruşturma dosyasında yer alan evrakların bir örneğini aldıklarını söyleyen ailenin avukatı Aslı Pasinli, Merve Kaçmış tarafından intihardan önce yazılan ve soruşturma dosyasına giren bir not olduğunu belirtti. Avukat anlaşılması güç olan yazının tamamının çözümlenmesi için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Merve'nin ağabey Ozan Kaçmış, şunları söyledi:

“Kardeşim 2.5 yıldır Zeugma Müzesi’nde sözleşmeli arkeolog olarak çalışıyordu. Anlattığı kadarıyla daha önce Zeugma’da bir memurun üzerinde zimmetli olan bazı eserler varmış. Bu memur başka bir kuruma geçeceği için müze yönetimi memura zimmetli olan eserleri kardeşimin zimmetine geçirilmesi için 6-7 ay önce çalışma başlatmış. Ancak numarasız veya kayıt dışı olan eserler var. Bunların kardeşimin zimmetine geçirilmesi isteniyor.

Kardeşim baskıya itiraz etti

-Kardeşim de, ‘Ben hangi eserleri gördüysem, hangi eserleri saydıysam onların zimmetini alırım’ demiş. Bunun üzerine kardeşime uygulanan baskı artmış. En son kardeşimle konuştuğumda morali çok bozuktu. Müze yönetiminin kendisine ‘Bu iş bitirilsin’ diye bir yazı gönderdiğini, ancak zimmet işini bitiremediklerini söyledi.

Ekmek almaya diye çıktı

-Pazartesi sabahı kardeşim ekmek almak üzere evden ayrıldı. Gelmeyince kendisini aramak için dışarı çıktım. Binanın önünde cansız bedeniyle karşılaştım. Polis evde inceleme yaptı. Polis evde kardeşimin ölümüyle ilgili bir not bulmuş. Biz not görmedik. İçeriğini bilmiyoruz. Ancak notun kardeşimin intiharını aydınlatacağını düşünüyoruz.”

Bazı personeller görevden uzaklaştırıldı

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Merve Kaçmış’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Bakanlığın açıklamasında olayla ilgili bazı personelin görevden uzaklaştırıldığı vurgulanarak, “Konu, tüm detaylarıyla takip edilmektedir.” denildi.