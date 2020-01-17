Yanardağda çakan şimşeklerin sırrı açıklandı
Filipinler'de başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda ortaya çıkan volkanik şimşeklerin nasıl olduğu Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nda görev yapan bilim insanı tarafından açıklandı
40 yılı aşan bir süredir uyuyan Filipinler’deki Taal yanardağı geçtiğimiz hafta sonu faaliyete geçti ve 10 bin metre yüksekliğe ulaşan kül püskürtmeye başladı.
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Mashable'in haberine göre, 100 kilometre çevresinde yaklaşık 25 milyondan fazla insanın yaşadığı yanardağın daha büyük bir patlama meydana gelme olasılığına karşı tahliye opsiyonu üzerinde duruluyor.
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Ancak tüm bu kötü gelişmelerin yanı sıra Taal Yanardağı kamuoyunun ilgisini patlama sırasında ortaya çıkan volkanik yıldırımlarla da çekmiş durumda.
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Peki daha önce İzlanda ve Japonya'da da ortaya çıkan bu doğa olayı nasıl ortaya çıkıyor?
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