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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasıyla ilgili son dakika yaptığı açıklamada "O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor. " dedi.

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı'na devredilen Doğa Koleji'nde öğretmenler ve diğer personel hala maaş alamıyor. Aylardır süren soruna ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni açıklama geldi.

Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı. 

Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasıyla ilgili konuşan  Selçuk, "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor." dedi.

Doğa Koleji önünde eylem

Ataşehir'de bulunan Doğa Koleji Genel Müdürlük önünde velilerden oluşan yaklaşık 150 kişilik grup geçtiğimiz günlerde eylem yapmıştı. Velilerden bazıları "Öğretmenlerimi parasız bırakmayın", "Öğretmen Mutsuz, Öğrenci Umutsuz" yazılı dövizler taşıdı. İTÜ Vakfı'na devredilen özel okulun velileri, öğretmenler ile diğer personelin hala maaşını alamadığını öne sürmüştü.

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