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Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk istifa etti

UKRAYNA Başbakanı Oleksiy Honcharuk, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'e istifasını sunduğunu açıkladı. Zelenskiy'nin istifa kararını değerlendireceği öğrenildi.

Ağustos 2019'da göreve gelen Honcharuk "Cumhurbaşkanı'na olan saygımı ve güvenime ilişkin şüpheleri ortadan kaldırmak için istifa dilekçesi sundum" diye konuştu.

İstifa kararı Zelenskiy'i eleştiren bir ses kaydığının internete düşmesinin ardından geldi. Honcharuk'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında, "Cumhurbaşkanı Zelenskiy ekonomiden anlamıyor." deniliyor.

Kararı Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin değerlendireceği belirtildi.

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