CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biz diyoruz dinlemiyorlar Putin diyince oluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politikasını eleştirerek "Soru şu; Türkiye'nin dış politikasını kim belirliyor? Putin belirliyor, Putin yönlendiriyor. Egemen güçlerin taşeronluğudur geldiğimiz nokta." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Hükümete zehirzemberek açıklamalarda bulundu. Hükümetin dış politikasını da eleştirerek ülkenin kutuplaştırıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Olması için yargının bağımsız olması, hukukun üstün olması lazım.

Dış politikada da felaket ile karşı karşıyayız

- Dış politikada da felaket ile karşı karşıyayız. Ülkenin çıkarları üzerine inşa edilmesi lazım. Dış politikanın milli olması lazım. Dış politikada kavga olmaz. Getirip bir kişinin siyasal emellerine teslim ederseniz, dış politikada Dışişleri Bakanlığı'nı devre dışı bırakırsanız farklı bir tablo ile karşı karşıya kalırsınız. Mısır, Suriye, İsrail ile ilişkiler, en son Libya politikası, bunların tamamı ciddi bir sorundur.

"Bu atamayı yapanlar utanıyorlar mı?"

Rüşvet aldığı bilinen insanlar nasıl olur da Türkiye'yi temsil etmek için yurt dışına gönderilir. Acı bir gerçek. Bu atamayı yapanlar, acaba utanıyorlar mı?

- Suriye ile görüşün dedik, dinlemediler. Rusya aldı, Moskova'da Suriye ile Türkiye'yi aynı masaya oturttu. Putin'i dinlediler. - Moskova'ya çağırdı, 'oturun bakayım masaya' dediler, oturdular masaya. Neden o kadar büyük laflar ettik?

- Suriye konusunda Türkiye'de uluslararası konferans toplayın dedik. Türkiye, çözüm üreten önemli bir aktör olarak yerini alsın dedik. Ona da itiraz ettiler. Sonra Putin'in isteği üzerine Astana'ya gittiler, konferansa katıldılar. Neden siz yapmadınız? Suriye sizin komşunuz, siz yapın görüşmeyi.

- 1998 Adana Mutabakatı'nı uygulayın dedik, buna da karşı çıktılar. Putin söyledikten sonra oldu.

- Libya'da iki tarafla görüşün, aktör olun dedik. Bizim Libya üzerinde bir etkimiz var. Kaddafi döneminde onların Kıbrıs yardımlarını asla unutmadık. 'Biz bunu yapmayız' dediler. Putin yine davet etti.

- Soru şu; Türkiye'nin dış politikasını kim belirliyor? Putin belirliyor, Putin yönlendiriyor. Egemen güçlerin taşeronluğudur geldiğimiz nokta.