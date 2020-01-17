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Karne günü kan aktı! Kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında 2 yaralı

MARDİN’in Artuklu ilçesinde karnelerin alındığı günde kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Artuklu ilçesinde bulunan Güzel Sanatlar Lisesi’nde meydana geldi. Karnelerini almak için okula giden kız öğrenciler arasında yaşanan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü.

2 öğrenci yaralandı

Olayda bir kız ve bir de erkek öğrenci yaralandı. Okuldakilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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