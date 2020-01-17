Esenyurt'ta yangında mahsur kalan çocukları ağaca çıkarıp kurtardılar
ESENYURT'ta 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında alt katlarda mahsur kalan çocukları vatandaşlar bina önündeki ağaca tırmanarak kurtardı.
Yangın sabah saatlerinde Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. 3 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler tüm çatıyı sarması üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Anneleri karne törenine gidince evde kalan iki çocuk mahsur kaldı
Annelerinin büyük kardeşlerini okula karne almaya götürdüğü için evde yalnız oldukları öğrenilen iki kardeş yoğun duman nedeniyle dışları çıkamadı. Bina da mahsur kalan ve korku içinde balkona çıkarak kurtarılmayı bekleyen çocukların yardımına mahalle sakinleri ve esnaf yetişti.
Vatandaşlar kurtardı
Bina önünde bulunan ağaca ve elektrik direğine tırmanan vatandaşlar mahsur kalan 2 çocuğu kurtararak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Bir diğer çocuk da yine vatandaşlar tarafından binadan çıkarıldı.
Diğer bina sakinleri de kendi imkanlarıyla binayı terketti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.