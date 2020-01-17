Esenyurt'ta yangında mahsur kalan çocukları ağaca çıkarıp kurtardılar

Yangın sabah saatlerinde Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. 3 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler tüm çatıyı sarması üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.