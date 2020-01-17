Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan şaşırtan Demirtaş çıkışı: Devran'ı ilk fırsatta göreceğim

Sabah yazarı Hıncal Uluç, tartışmalara neden olan Devran oyunuyla ilgili, "Demirtaş'ın sanatı konusunda tek satır okuyan var mı içinizde, Devran'ı ilk fırsatta göreceğim." diyerek şaşırtan bir çıkışa imza attı.

Sabah yazarı Hıncal Uluç; Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Kadir İnanır'ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununu birlikte izlemesine değindi.

"Selahattin Demirtaş'ın sanatı konusunda tek satır okuyan var mı içinizde, bugünün kopan kıyametinde?" diyen Uluç, "Yarın Sabahattin Ali olacak bir yetenek mi, yoksa içi boş bir palavra mı, biliyor, tartışıyor muyuz?" sorusunu yöneltti.

"Mizahı kullanmak harikulade. Ama nerede mizah?"

"Ben ilke olarak galalara gitmiyorum. Ama Devran'ı takip ediyorum. İlk fırsatta göreceğim. 64 yıldır yaptığım mesleğim bana bunu emrediyor" ifadelerini kullanan Uluç, şöyle yazdı:

Konuya en hoş dokunan Yüksel Aytuğ oldu. Dünkü şakasına bayıldım. ‘Selahattin Demirtaş'ın 'oyun yazarı' olduğunu zaten biliyorduk. Peki bu oyuna kim inanır? Tabii ki Kadir İnanır.' Hoş bir kelime oyunu ile çifte eleştiriye can kurban. Mizahı kullanmak harikulade. Ama nerede mizah?

"0yunu izleyen bir kişi var mı?"

Hala kıyamet kopuyor.. Peki medyada tüm bu eleştirileri yapanların içinde Devran kitabını okuyan veya oyunu izleyen bir kişi var mı? Aslında ‘Gazeteci’ isek, hele HDP muhalifi gazeteci isek oyunu izlemek görevimiz değil mi? Hapiste yatan bir parti başkanın oyunu neyi, nasıl anlatıyor?. Sahnede nasıl yorumlanıyor?. Seyircinin tepkisi ne oluyor?. Bunları, yazmasak bile bilmek zorunda değil miyiz, tekrar ediyorum ’Gazeteci’ isek?

Ben ilke olarak galalara gitmiyorum. Ama Devran'ı takip ediyorum. İlk fırsatta göreceğim.. 64 yıldır yaptığım mesleğim bana bunu emrediyor.

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