HABER /  GALATASARAY

Jeison Murillo: Galatasaray'ın ilgisi vardı ama İspanya'ya dönmeyi seçtim

İhlas Haber Ajansı

Celta Vigo'nun kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı savunma oyuncusu Jeison Murillo, transfer döneminde Galatasaray'ın ilgisinin olduğunu fakat İspanya'da oynamayı tercih ettiği söyledi.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde ilgilendiği Sampdoria'nın Kolombiyalı savunma oyuncusu Jeison Murillo, Celta Vigo'ya transfer olmuştu. Yeni takımda basına tanıtılan Murillo, yaptığı açıklamada Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı. 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın kendisine karşı bir ilgisinin olduğunu da açıkladı.

Murillo, La Liga'ya dönmenin kendisi için iyi bir şey ve Celta Vigo'ya gelmenin de güzel bir meydan okuma olduğunu söyledi.
Celta Vigo, Murillo'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kolombiyalı futbolcu kariyerinde daha önce Granada, Cadiz CF, Las Palmas, Inter, Valencia ve Barcelona formaları da giymişti.

İlgili Haberler
Rıza Çalımbay: Transferler yaparak takımı güçlendirmeliyiz Şenol Güneş'ten Karius'a üstü kapalı gönderme Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Gollere devam
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli'den FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarın çağrısı
Ahmet Taşgetiren'den Babacan ve Davutoğlu tepkisi
Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan şaşırtan Demirtaş çıkışı: Devran'ı ilk fırsatta göreceğim
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişme
Suriye'den son dakika gelişmesi! Beşar Esad saldırmaya başladı
Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 lira
ÖNCEKİ HABERLER
Rıza Çalımbay: Transferler yaparak takımı güçlendirmeliyiz
Anayasa Mahkemesi'nden gece alkollü içki satışıyla ilgili karar
Şenol Güneş'ten Karius'a üstü kapalı gönderme
AUZEF vize sonuçları açıklandı TC ile AKSİS sonuç sorgulama
Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu
AUZEF güz dönemi vize sonuçları 2020 AKSİS girişi
Yorumlar