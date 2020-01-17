Şenol Güneş'ten Karius'a üstü kapalı gönderme

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sunay Akın'la gerçekleştirdiği söyleşide Beşiktaş dönemindeki eski öğrencisi Loris Karius'a üstü kapalı mesaj gönderdi.

23 Nisan 2005'te İstanbul Oyuncak Müzesi'ni kuran şair-yazar Sunay Akın, Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'le gerçekleştirdiği söyleyişide bir gün kaleci müzesi kurmak istediğini söyledi.

''Manken gibi arkadaşlarımız var ama kötü gol yiyorlardı''

Sunay Akın'ın bu fikrini değerlendiren Şenol Güneş, "Kaleci müzesi kur ama kötü kalecileri de koy mutlaka. Hep iyileri koyma. Artısı, eksisi var bu işin. Hep iyileri koyarsan iyinin kıymeti kalmaz. Eksik olanları koy. Mesela kötü gol yiyenler var. Manken gibi arkadaşlarımız var ama kötü gol yiyorlardı. Onları da koy." şeklinde konuştu.

"Yetenekli ama olmadı, tutmuyor''

Hatırlanacağı gibi Şenol Güneş, Beşiktaş'ta teknik direktörlül yaptığı dönemde Karius'un performansını eleştirirken şu ifadaleri kullanmıştı; "Yetenekli ama olmadı, tutmuyor şu ana kadar. Elektriği yok, heyecanı donuk. Takıma ait olma konusunda eksikleri var."

''Bu durum beni biraz rahatsız etti''

Alman kaleci de bu sözlere "Medya önünde demeç vermeden önce benimle konuşsa daha iyi olurdu, bunu ona da söyledim. Bu durum beni biraz rahatsız etti'' sözleriyle yanıt vermişti.