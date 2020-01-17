Hamza Hamzaoğlu’na Sinem Yanmaz'dan olan evlilik dışı çocuğu için nafaka cezası

Hamzaoğlu’nun iyi bir baba olduğu belirtilmişti: Hamza Hamzaoğlu’nun avukatı ise, cevap ve karşı dava dilekçesinde müvekkilinin başarılı bir teknik direktör ve iyi bir baba olduğunu belirterek, Sinem Yanmaz’ın bunu kamuoyuna doğru yansıtmadığını aktardı. Dilekçede ayrıca Yanmaz’ın 30 bin TL’lik iştirak nafakası talebinin son derece fahiş olduğu da belirtildi.