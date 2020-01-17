Devlet Bahçeli'den FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarın çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılmamasına yönelik son dakika açıklamalar yaptı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun ‘AK Parti’de 120-180 arasında ByLock’çu vekil var’ açıklaması için; ''Şu ByLock’çuları savcılığa götür ver, eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Bahçeli, kendisini izleyen gazetecilere akşam yemeğinde biraraya geldi. Çantasından çıkardığı 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül hükümetlerinin kabinelerinden oluşan belgelerle, FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasına yönelik önemli çağrılarda bulunan Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun söylemleri üzerinde hazırladığı dosyayı da açıkladı.

Bahçeli, “Bunların sivil hayatı Çankaya’da mıdır, neredeyse bulun getirin kardeşim. Kim bunlar, CHP’de, MHP’de, hangi partide varsa çıkartın. Eğer bulamıyorsa yetki versinler, biz buluruz bunları” çağrısında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemleri üzerinde hazırladığı dosyayı da açıklayan Bahçeli, “Kılıçdaroğlu ‘AKP’de 120-180 arasında ByLock’çu vekil var’ diyor. Şu ByLock’çuları savcılığa götür ver, eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız; ‘gel tıpış tıpış ayaklarınla ver’ diyeceğiz” dedi. Bahçelİ'nin açıklaması şöyle:

Savcılık mı yapacağız

Araştırma komisyonunda ısrar etmek ve herkesi oraya da davet etmekte eğer çok kuşku verici davranışlarının üzerini örtmek gibi bir çabaları yoksa zaten bir anlamı olmaz. Meclis’te ne yapacağız hepimiz; savcılık mı yapacağız? Böyle şey olmaz. Bir de bunu çok saptırıyorlar. İşte zaten bizi düşündüren, CHP’ye olan güvenimizi sarsan nokta burasıdır. 15 Temmuz’un arkasında bir Yurtta Sulh Konseyi var. Bunların içerisinde darbeyi yapan askerler olduğu gibi darbecilerle hareket eden siviller, bürokratlar olabilir. Darbe başarılı hale gelirse de ülkeyi yönetecek bir yönetim kadrosunun bulunması lazım. Şimdi böyle bir durumu biz araştırıyoruz.

Hangi partideyse çıkartın

Silivri ve Sincan Cezaevinde bulunanlar başarılı olsaydı ne olurdu? Hükümeti kimle kuracaklardı, Cumhurbaşkanları kim olacaktı, Başbakanları kim olacaktı? Yurtta Sulh Konseyinin unsurları kimler olacaktı? ‘Bunlar hangi partide varsa ortaya çıkartın’ diyoruz. Diyoruz ki, kim bunlar kardeşim? CHP’nin içinde varsa çıkartın, MHP’nin içinde varsa çıkartın, bürokraside varsa çıkartın, sağdan soldan görevlendirilmişler varsa çıkartın. Bazılarını ABD görevlendirmiş adı bağımsız…Biz bunu soruyoruz. Yoksa CHP’nin kuracağı komisyonun üç üyesiyle bu iş olmaz. Ama bu 15 Temmuz’un ruhuna inmiş, onlarla geçmişte münasebetleri olan insanlar, Yurtta Sulh Konseyi’ni benden çok daha fazla tanıyor olsa gerektir. Biz de diyoruz ki bunu çıkartın, hangi partideyse çıkartın. Ama istismarından artık vazgeçin! Çorbacıyla tatlıcıyla artık uğraşmayın. Bunlarla uğraşın. Bunların hepsini geçmişteki olaylara bakarak söylüyoruz.

ByLock'çuları vermezsen suç duyurusunda bulunacağız

Şu gördüğünüz dosyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Başsavcılarına suç duyurusu olabilecek konular üzerindeki ifadeleri bulunuyor. Tiyatroya hanımları gönderiyorsunuz da sizler niye gitmiyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş. Demirtaş cezaevinde bari tiyatroya gittiğinizde değerli bir artistle yan yana otursaydınız da hanımlar evde sizi seyretseydi. Kılıçdaroğlu, ‘ByLock’çu vekiller açıklansın. AKP’de 120, 180 arasında ByLock kullanan var’ diyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki ByLock’çuları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız, gel tıpış tıpış ayaklarınla bunların isimlerini ver diyeceğiz.

Savcılar komutanlara soracak

Artık ille de Adil Öksüz bulunsun demeye gerek yok. Savcılar gidecek cezaevindeki komutanlara, ‘Bize sivilleri anlatın kimler bunlar’ denilmelidir. Bunu niye sormuyorsunuz? TRT spikerine o metni okutanın kim olduğunu niye sormuyorsunuz? Yoksa Meclis’te bulunan herkes iki ayaklı. Ama 15 Temmuz’un siyasi ayağı her halde iki ayaktan fazladır. Bizim komisyonla ne işimiz var. Bunlar savcıların işi. Suç duyurusunda bulunacağız, bunlar doğru mu savcılar ona bakacak. Bizim işimiz yol göstermek.

Bahçeli'nin esprisi güldürdü Bahçeli toplantı sırasında Kılıçdaroğlu'na dava açacağını söyledi.''ne zaman suç duyurusunda bulunacaksınız'' diye soran gazetecilere Bahçeli gülerek ''soğukların geçmesini bekliyoruz'' yanıtını verdi.

Arkamda dolaşmanıza müsaade etmem

CHP aklını başına alıp da Yurtta Sulh Konseyi’nin araştırılması için önerge veriyoruz demiş olsa çok daha anlamlı olur. Ama, ‘siyasi ayağı kimdir bunu Sayın Bahçeli imzalasın biz de arkasından gidelim’. Sizin benim arkamdan gelme şansınız yok. Sizin arkamda dolaşmanıza ben zaten müsaade etmem. Böyle bir önerge ile kalkıp işin üstünü örtüyorlar.

(Siyasi ayağının daha çok CHP içinde olduğunu mu ima ettiniz?) Yurtta sulh Cihanda Sulh. Söyleyen kim Mustafa Kemal Atatürk. Üstünü örtüyorlar. Yağmurluk gibi onu geçirmişler. Araştırılması gereken konulardır. Ben diyorum ki, siyasi ayak kim ise çıkarılsın. Bizdekileri biliyordum hadi güle güle dedim. Bunları bulun diyoruz. Bulamıyorlarsa bize yetki versinler biz buluruz bunları.

Hükümet yargıçların arkasında duracak

Bu milletvekili işi değil. Yargıya başvuracaksınız, savcılar harekete geçecek. Bugünkü hükümetin yapacağı tek şey bundan böyle, ‘terörle mücadelenin her iki boyutunda tam yetkilisiniz ve sonuna kadar da gidiniz. Gittiğiniz yerde millet iradesi olarak ben varım’ diyecek. Yani hükümet olarak milli iradeyi temsilen o yargıçların arkasında duracak: Size tam yetki veriyorum, elden gelen tüm çabayı gösteriniz. Siyasi irade olarak da arkanızda duruyoruz demeli. 500 küsur gün oldu. Bu ayak çözülmeden Türkiye’de terörle mücadelede de netice almakta zorlanıyorsunuz. İster yerde ister gökte ara. Zaten yarısı çıkmış. 15 Temmuz’da Ankara’da olanlar 16 Temmuz’da uçmuşlar.