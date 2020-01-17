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Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarının maaşları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarına ödenecek ücreti belirledi. Başkan danışmanlarının 2020 yılı brüt ücreti 10 bin 431,79 TL oldu. Bu maaş vergi ve SGK kesintilerinden sonra ortalama 7 bin TL net maaşa denk geliyor.

Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi kapsamında görev yapan başkan danışmanlarının maaşı, Belediye Meclisi tarafından belirleniyor.

Söz konusu kanun maddesinin ikinci fıkrasında ‘Danışmanlara her türlü ödemeler dahil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının yüzde 75’ni aşmamak üzere Belediye Meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir’ hükmüne dayanılarak hazırlanan teklif İBB Meclisi´ne sunuldu.

Oy birliğiyle kabul edildi

İBB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nun ‘Başkan Danışmanlarına 2020 yılında ek’li teklifte belirtilen 10.431,79 TL. brüt ücret ödenmesi uygun görülmüştür’ şeklinde hazırladığı rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan danışmanlarına 2019’da 10 bin 557,96 TL, 2018´de 8 bin 775,62 TL, 2017 yılında ise 7 bin 765,72 TL brüt maaş ödemesi yapılmıştı. 

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