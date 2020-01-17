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Tekirdağ'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın dört işyerine yaptığı baskında, 1 ton kaçak tütün ile içi tütün doldurulmuş 5 bin makaron ele geçirildi.

​Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, mahallede kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen 4 ayrı iş yerine, eş zamanlı baskınlar düzenleyerek arama yaptı.

Yapılan aramalarda çok sayıda çuvalda, piyasa değeri yaklaşık 70 bin TL olan 1 ton kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütünlere el koyan jandarma ekipleri işletme sahiplerini de işlem yapmak üzere Velimeşe jandarma karakoluna götürdü. Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturmalar sürdürülüyor.

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