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CZN Burak kimdir kaç yaşında aslen nereli öldü iddiası yayıldı

Sosyal medyada çektiği yemek videoları ile bilinen CZN Burak lakaplı aşçı Burak Özdemir öldü iddiası sosyal medyanın konusu oldu. Twitter'da TT olan Burak Özdemir'den açıklama geldi. Peki CZN Burak kimdir, aslen nereli?

CZN Burak kimdir, aslen nereli ve CZN Burak öldü mü soruları merak konusu oldu.  Aşçılık yapan ve sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla adından sıkça söz ettiren Czn lakaplı Burak Özdemir'in öldürüldüğü iddia edildi. Twitter'da TT olan konu hayranları tarafından da merak konusu oldu. CZN Burak Özdemir ise ölmediğini yaptığı bir paylaşımla iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

CZN BURAK ÖZDEMİR KİMDİR?

Burak Özdemir, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. Takma adı CZN Burak olan Burak Özdemir, Hatay Medeniyetler Sofrası Aksaray'ın sahibi bir Türk şef ve restoratör. Türk yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı.

Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay’da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul’da da şube açtı. Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan Burak Özdemir, bu sayede Hatay Medeniyetler Sofrası’nı sosyal medyada popüler hale getirmeyi başardı.

Aşçılık yapan ve sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla adından sıkça söz ettiren Czn lakaplı Burak Özdemir'in öldürüldüğü iddia edildi. Twitter'da TT olan konu hayranları tarafından da merak konusu oldu. CZN Burak Özdemir ise ölmediğini yaptığı bir paylaşımla iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

CZN BURAK ÖZDEMİR KİMDİR?

Burak Özdemir, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. Takma adı CZN Burak olan Burak Özdemir, Hatay Medeniyetler Sofrası Aksaray'ın sahibi bir Türk şef ve restoratör. Türk yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı. Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay’da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul’da da şube açtı. Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan Burak Özdemir, bu sayede Hatay Medeniyetler Sofrası’nı sosyal medyada popüler hale getirmeyi başardı.

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