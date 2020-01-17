Hesaplarına haciz konulan Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'ndan tepki

TUNCELİ Belediyesi’nin banka hesaplarına haciz konmuştu. Başkan Fatih Maçoğlu, "Bu yasal bir şey değildi. Basın açıklamamız ve ardından gelen tepkilerden sonra hesapların bazılarının blokesini kaldırdılar" diyerek karara tepki gösterdi.

Tunceli Belediyesi’nin hesaplarına, belediyenin SGK’ye olan borçları nedeniyle haciz kondu. SGK İl Müdürlüğü tarafından, 4 milyon 461 bin lira borcu olan belediyenin maaş, vergi, resim, harç hesaplarına haciz konan ve bankalar tarafından hesapları bloke edilen belediye, 131 çalışanına maaş veremedi.

"El konulamaz!"

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Maçoğlu, haciz kararıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında karara tepki gösteren Maçoğlu, "Dersim Belediyesi işçi ve emekçilerinin emekleriyle alınterinin karşılığı olan maaş ve diğer alacaklarına el konulamaz!" ifadelerini kullandı.

"Aciz konulamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir"

Maçoğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti: Belediyemiz Mayıs 2018 tarihinden itibaren SGK prim tutarları ödenmemektedir. Bu ödeme biz yönetime gelmeden önce de yapılmamaktaydı. Yönetime geldiğimizde kamuoyuyla da paylaştığımız gibi devrolan borçlardan kaynaklı SGK ödemesini gerçekleştirememekteyiz.

Belediye Kanunu’nun 15. maddesine göre, ‘belediyelerin vergi, resim harç ve iller bankası payına haciz konulamayacağı’ açık bir şekilde belirtilmiştir.

Buna rağmen kanuna aykırı hareket edilerek belediyemizin vergi, resim harç ve iller bankası payına haciz konulduğu için belediyemiz personelinin maaşları ödenememiştir.