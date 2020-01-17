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Alman basınının Libya zirvesi iddiası! Erdoğan Merkel'e baskı kurdu

ALMANYA 'nın başkenti Berlin'de gerçekleşecek ve aralarında Türkiye'nin de olduğu 11 ülkenin katılacağı Libya Zİrvesi'yle ilgili çarpıcı iddialar var. Virveye Yunanistan’ın davet edilmemesi, Avrupa’nın gündemine oturdu. Alman basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkel’e bu yönde baskı uyguladığını iddia etti.

Alman Başbakan Angela Merkel öncülüğünde Berlin’de toplanacak olan Libya ateşkes görüşmeleri, 19 Ocak’ta gerçekleşecek.Zirveye, bölgedeki gerginlik üzerine görüş bildirecek olan 11 ülke katılım sağlayacak.

Özellikle Türkiye, bölgedeki güçlü varlığı ve ateşkes sürecinde yürüttüğü etkin politikalarla, Libya zirvesinin baş davetlileri arasındaki yerini aldı.

Yunanistan davet edilmedi

Türkiye haricinde ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir görüşmelere katılım sağlayacak. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği'nin de yer alacağı zirveye davet edilmeyen ülke ise Yunanistan.

Almanya’dan davet alamayan ülkede, siyasi kanatlar birbirlerini diplamatik başarısızla suçlarken Yunan basını da konuyu gündeminden indirmiyor.

Merkel'e baskı kuruldu iddiası

Yunanistan’ın siyasi arenadaki görünmezliği, Avrupa basınında yoğun bir şekilde görüşülürken bir iddia da Alman Bild’den geldi.

Bild, Yunanistan’ın zirveye davet edilmemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkel üzerinde kurduğu baskıya yordu.

Erdoğan istemedi, Yunanistan listeden çıkarıldı

Alman gazete, içeriden gelen kaynaklara dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman Başbakan’a, Yunanistan’la Türkiye arasında devam eden gerginlikler nedeniyle ülkeyi davet etmemesi konusunda ısrar etti.

İddiaya göre Merkel ise, Erdoğan’ın isteği sonucu Yunanistan’a resmi bir davet gerçekleştirmedi.

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