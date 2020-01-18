Buket Aydın'ın yüzüklerinin sırrı ortaya çıktı Kanal D Ana Haber Spikeri

"Ben Osmanlı zamanında yaşamalıymışım. Oradaki takılar falan hep güzel bir dönemmiş. Bu yüzükler de Osmanlı'ya olan hayranlığımdan geliyor. Ben bu yüzüğü takmadan hiçbir yere gitmiyorum. Evde unuttuğumda geri dönüyorum. Kaç defa yoldan döndüğümü bilmiyorum hatta köprüden bile geri dönmüştüm.