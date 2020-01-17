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Devlet Bahçeli voleybol paylaşımına çok kızdı! Terbiyesizce yaklaşım

MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in A Milli Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020 Olimpiyatları'na gitme hakkını kazanmasının ardından yaptığı paylaşımla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli paylaşımı terbiyesizlik olarak nitelendirdi.

MHP'li Birol Şahin, "Allah'u tealanın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin! Sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin! Dünya şampiyonu olsan ne yazar! Müslüman kadın edep ve haya sahibidir, yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkeklerin huzurunda açık saçık olarak değil" ifadelerini kullandı.

Bu ifadelerin sosyal medyada tepkilere neden olması üzerine MHP Genel Merkezi harekete geçti ve Birol Şahin ihraç edildi. Konuyla ilgili bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

Terbiyesizce yaklaşım

MHP Lideri, "Bu konuyla ilgili bizim ihracımız var. Kaynaşlı Belediye Başkanı. Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil edecek hanımefendilere terbiyesizce yaklaşımından dolayı MHP’nin listesinden düştü" ifadelerini kullandı.

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