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Steven Nzonzi İngiltere yolunda

Galatasaray'da kadro dışı kalan Steven Nzonzi İngiltere yolunda. Mirror gazetesi, Fransız futbolcunun Aston Villa'nın radarında olduğunu yazdı.

İngiltere'de daha önce Stoke City forması giyen Steven Nzonzi bu kez de Aston Villa forması giyebilir.

Galatasaray'da Fatih Terim'in gözden çıkardığı Fransız orta saha oyuncusu için İngiliz ekibinin Roma ile temas halinde olduğu iddia edildi.

''Villa'da hali hazırda birçok orta saha oyuncusu var''
Eski Aston Villa oyuncusu Darren Bent ise transferle ilgili; "Villa'da hali hazırda birçok orta saha oyuncusu var. Neden yeni bir orta sahanın daha transfer için adının geçtiğini anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

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