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Microsoft’tan 1 milyar dolarlık “karbon negatif” yatırımı

Microsoft, önümüzdeki on yıl içinde "karbon negatif" şirket olma hedefini açıkladı ve çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olmak için 1 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdu.

Microsoft, oluşturulacak olan İklim İnovasyonu Fonu’yla 2030 yılında karbon ayak izini ortadan kaldırma konusunda iddialı bir taahhütte bulunurken, 2050 yılında ise kurulduğundan bu güne kadar yaydığı tüm karbon miktarını sıfırlamanın da ötesine geçmeyi hedefliyor.

1700'lerin ortalarındaki Birinci Sanayi Devrimi'nin başlangıcından bu yana dünya atmosferine 2 trilyon tondan fazla sera gazı salındı. Atmosferdeki karbon, ısıyı hapsediyor ve iklimin değişikliğini tetikleyen gazdan bir örtü oluşturuyor. Dünyanın sıcaklığının bir santigrat derece artması bu sorunla ilişkilendiriliyor ve karbon salımları engellenemezse bu artışlar devam edecek.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, Başkanı Brad Smith ve Finans Direktörü Amy Hood’un yaptığı ortak duyuruda, bu yatırımla ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırma, topraktan karbon tahsisi, karbon tutma ve depolama yoluyla biyoenerji ve karbonu doğrudan havada yakalama gibi çalışmalara destek verileceği belirtildi.

Yapılan duyuruda Microsoft CEO’su Satya Nadella şunları söyledi: “Çevresel faaliyetler açısından karbon konusunda nötr olmak yeterli değil. Çevre konusunda çalışmalar yürüten bilim adamları, karbon salınımın önüne geçilmezse bunun felaketlerle sonuçlanacağını söylüyor. Buradan yola çıkarak daha yaşanabilir bir dünya için neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Biz karbon negatif şirket olmak için büyük bir yatırım kararı aldık 1 milyar dolar yatırımla İklim İnovasyonu Fonu oluşturduk.

Bu yatırım çerçevesinde karbon izleme ve yakalama teknolojilerinin geliştirilmesini destekleyeceğiz bu yönde inovasyonlar geliştireceğiz. Kurulduğumuz günden bu güne kadar neden olduğumuz karbon salımını elimine etmeyi, bu miktarın üzerinde karbonu dünyadan temizlemeyi planladık. İlk hedefimiz 2030’da karbon negatif şirket olmak.”

Microsoft, 2012'den bu yana doğrudan neden olduğu karbon emisyonları, elektrik kullanımını ve hava yolculuklarını değerlendiriyordu. Yeni yatırım kararıyla bu hesaplamalar Microsoft’la ilgisi olan tüm şirket ve tedarikçi emisyonları kapsayacak şekilde genişletecek. Microsoft’un yaptığı duyurunun, iklim değişikliğini daha fazla önemsemek ve bu konuda adımlar atmak için tüm büyük yatırımcılara örnek olması amaçlanıyor.

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