Galatasaray'a Saracchi Onyekuru ve Sedikida müjdesi
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sedikida'nın lisansını çıkarttı.
Galatasaray, devre arasında kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sedikida'nın lisansını çıkarttı.
Lisansı çıkartılan ve Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilen Saracchi, Onyekuru ve Sedikida'nın pazar günkü Yukatel Denizlispor karşılaşmasında teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.