Metin İyidil'e beraat kararı veren hakim hakkındaki FETÖ ihbarı hasıraltı edilmiş

FETÖ davasında ağırlaştırılmış müebbet alan eski korgeneral Metin İyidil'e beraat kararı veren mahkeme başkanı hakkında, 2015 mart ayında gelen FETÖ ihbarının hasıraltı edildiği ve 2017'de MİT'in İyidil'in FETÖ iltisakını savcılığa bildirdiği ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında beraatine ve tahliyesine karar verilen eski korgeneral Metin İyidil, tahliyesine yönelik itirazın kabul edilmesinin ardından tutuklandı.

FETÖ davasında hapse girmesi beklenirken sürpriz beraat kararıyla gündeme gelen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'inci Ceza Dairesi hakimi H.G. hakkında şaşırtan ayrıntılar ortaya çıktı.

İhbar e-maili hasır altı edilmiş MİT'in raporu görmezden gelinmiş

Oda TV yazarı Müyesser Yıldız, İyidil'e beraat kararı veren H.G. için 15 Temmuz darbe girişiminden 5 ay önce FETÖ ihbarının hasır altı edildiğini yazdı. İhbar mektubunu köşesinde yayımlayan Yıldız, dilekçenin işleme konulmadığını aktardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişimiyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında MİT'ten tüm askeri hakimlerle ilgili istediği 2017 yılına ait istihbarat raporunda H.G.'nin FETÖ ile iltisakı olduğunun belirtildiğini yazan Yıldız, söz konusu ismin İyidil'in beraat kararı sonrası Çorum'a atandığını hatırlattı.

İyidil'e beraat ve tahliye kararı veren heyetin üyeleri Çorum, Eskişehir ve Konya'ya tayin edildi

HSK Birinci Dairesi, eski korgeneral Metin İyidil'in darbe girişimi davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran, beraatine ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti hakkında resen inceleme başlatmıştı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Başkanı Gül Çorum'a, Daire üyeleri Tural Eskişehir'e, Karakoç ve Akdere Konya'ya tayin edildi.

Başkan ve üyeler hakkındaki ilgili haberleri ihbar kabul eden HSK'nin, konunun Teftiş Kurulu müfettişlerince incelenmesine karar verdiği, müfettişlerin hukuka aykırılık veya yetki aşımı bulunup bulunmadığı konusunu araştıracağı öğrenildi.