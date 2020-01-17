İSMEK'in ilk Kürtçe dil kursunda kontenjanlar doldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSMEK'lerde artık Kürtçe dil kurslarının açılacağını söylemişti. Kürtçe kursa rekor başvuru geldi. Kontenjan iki gün içerisinde doldu.

Konuyla ilgili yapılan çalışmaların ardından Kürtçe dil eğitimi verecek öğretmenler İSMEK bünyesinde işe alındı ve dil kursu için başvurular başladı.

Kontenjanlar iki gün içerisinde doldu

İSMEK'in İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda açtığı kurslar için belirlenen kontenjanlar 2 gün içerisinde doldu.

Kürtçe kursları, hafta içi ve hafta sonu düzenli olarak devam edecek. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürtçe kursların önemli olduğunu dile getirmişti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "Elbette açılan Kürtçe kurslara destek olacağız" ifadelerini kullanmıştı.