DEAŞ'lı Obez terörist sığınakta böyle yakalandı!

DEAŞ terör örgütünün önde gelen isimlerinden Şifa el-Nima, Irak'ta güvenlik güçleri tarafından saklandığı sığınakta kıskıvrak yakalandı. Yakalanan DEAŞ'lı aşırı kiloları nedeniyle saklandığı yerden kamyonla nakledilebildi.

Irak'ta güvenlik güçleri tarafından yakalanan üst düzey bir DEAŞ üyesi, aşırı kiloları nedeniyle kamyonla nakledilebildi.

Sığınakta yakayı ele verdi

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; son aylarda yakalanan en "büyük" DEAŞ'lılerden biri olarak değerlendirilen Şifa el-Nima, Musul'daki sığınakta yakayı ele verdi.

Örgütün önde gelenlerinden

Yakalanan DEAŞ'lının bilim insanlarının, din adamlarının idam edilmesine ve bir caminin bombalanmasına yol açan fetvalar ve kararlar verdiği belirtildi. Irak polisi, DEAŞ müftüsü olduğu ifade edilen Şifa el-Nima'nın terör örgütünün önde gelen liderlerinden olduğunu açıkladı.

Kültürel hazinelerin yok edilmesi için de talimat vermiş

Şifa en-Nima, infaz talimatlarının yanı sıra, Yunus Peygamber'in mezarının bulunduğu alanın da aralarında bulunduğu bazı kültürel hazinelerin imha edilmesi yolunda emirler vermekle de suçlanıyor.