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Ankara'da bir otelden ateş açıldı

ANKARA 'dan bir son dakika sıcak haber geldi. Ankara'nın Ulus semtinde bir otelden çevreye ateş açıldı.

Başkentte bir otelin camından etrafa rastgele ateş açan şüpheli, polis ekiplerince ikna edilerek yakalandı.Altındağ içlesi Hacıbayram Mahallesi Kuruçeşme Sokak'ta şüpheli Yasin Batan, kaldığı otelin 5. katındaki odasının camından etrafa ateş açmaya başladı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelerek çevre güvenliğini alan polis ekipleri, şüpheli Batan'ın teslim olması yönünde ikna çalışmalarına başladı.

Şüpheli Batan'ın ikna olmaması üzerine operasyon için özel harekat polislerinden destek istendi.Altındağ İlçe Emniyet Müdürünün çabalarıyla şüpheli Batan ikna edildi.Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli Batan'ın açtığı ateşle bazı araçların isabet aldığını belirledi.

Herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir

Ankara Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Altındağ ilçemiz Ulus-Anafartalar bölgesinde etrafa rastgele ateş açan kişi, güvenlik kuvvetlerimizce yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alınmış olup herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir." ifadelerine yer verdi.

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