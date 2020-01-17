Almanya Başbakanı Angela Merkel 24 Ocak'ta İstanbul'a gelecek

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geleceğini açıkladı. Merkel 24 Ocak'ta İstanbul'da olacak.
Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert, görüşmede uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkilerin gündemde olacağını belirtti.
Türk-Alman Üniversitesi kampüsünün açılışı
Seibert, ziyaret çerçevesinde Merkel ve Erdoğan'ın Türk-Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına katılacaklarını da söyledi.
Ekonomi çevreleriyle bir araya gelecek
Öte yandan Merkel'in Türk-Alman Ticaret Odasının davetine katılarak ekonomi çevreleriyle bir araya geleceği, Türkiye'deki sivil toplum kuruluş temsilcileriyle görüşmesinin de beklendiği aktarıldı.
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