Farklı sitelere üye olmak için Facebook'u kullananlar dikkat etmeli

Facebook, kullanıcılarına ne kadar bilgi paylaşmayı seçtikleri konusunda yardımcı olmaya başladı.

Facebook, kullanıcılarına ne kadar bilgi paylaşmayı seçtikleri konusunda yardımcı olmaya başladı. Bunun ilk adımı da üçüncü parti uygulamalara giriş yapan kullanıcılara bildirim gönderme işlemini gerçekleştiriyor. Bildirimde hangi uygulama ya da siteye giriş yaptığınızı görebiliyor ve isterseniz uygulamanın hesabınıza erişimini kaldırabiliyorsunuz.

Farklı sitelere Facebook hesabıyla giriş yapmak kolay gözükse de bir site ya da uygulama profilinize eriştiğinde hem onlara kendi bilgilerinizi sunmuş oluyorsunuz hem de Facebook sizin hakkınızda bir şeyler daha öğrenmiş oluyor.