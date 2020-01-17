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Beşar Esad saldırdı! 13 bin sivil Türkiye sınırı hattı yakınlarına gidiyor

SURİYE 'de Beşşar Esad rejimi ve destekçileri, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırılar düzenledi. Saldırılar yüzünden son 2 günde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi.

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Rusya'nın da hava desteği verdiği saldırılar sonucu Han Asal, Kefer Naha ve Ayn Cara yerleşimlerinden göç başladı.

Saldırılar sonucunda, son 2 günde 2 bin 386 aileden oluşan 12 bin 884 sivil, evsiz kaldı.Yerinden edilen sivillerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattı yakınındaki bölgelere sığınırken, bir kısmı da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine gidiyor.

Nereye gideceğimizi bilmiyoruz

Han Asal'daki evini terk etmek zorunda kalan sivillerden Ahmet Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Halep'in batı kırsalındaki Han Asel köyünde yaşıyordum. Saldırılardan kaçıyoruz. Ancak nereye gideceğimizi bilmiyorum. Muhtemelen İdlib'in Dana bölgesine gideceğiz." dedi.

Nereye gideceğimizi bilmiyoruz

Mansur, "Rejim  silahlı grupları hedef aldığını söylüyor. Ancak biz siviliz. Kimse silahlı değil." değerlendirmesini yaptı. Abdurrezzak Rahhal isimli sivil de, durumlarının çok kötü olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarım ve torunlarımla birlikte 19 kişilik bir aileyiz. Yoğun saldırılar yüzünden köyden kaçarak Han Asal'a, nispeten istikrarlı olduğu için gelmiştik. Ancak şimdi de burayı hedef alıyorlar. Burayı da terk ediyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz." diye konuştu.

Rusya ve İran da destek veriyor

Söz konusu terörist gruplar, geçen hafta Halep, Deyrizor, Hama ve Lazkiye illerinden, Halep ilinin batı ve güney kırsalına yığınak yapmış ve saldırı hazırlıklarını tamamlamıştı. Bölgeye, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edilmişti. Halep kırsalına düzenlenen saldırılara dün Rus savaş uçakları da destek vermişti.Rus uçakları, dün ve bugün İdlib'in güneyindeki Maarratürnuman'a gerçekleşen bombardımana da katıldı.

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