Kendini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı domuz etini, alkolü tesettürü helal kıldı
Refah Partisi'nin eski vekili Hasan Mezarcı kendini Mesih ilan etmişti. Mezarcı kadın voleybol takımının kıyafetiyle ilgili tartışmaya 'helal kılıyorum' diyerek ilginç bir twitle dahil oldu. Doktor olan eşi Esin Tatlı Mezarcı ile Düzce'de yaşayan Hasan Mezarcı, etrafına 'havari' dediği kişileri topluyor.
Mesih olduğuna inanan eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı sosyal medya hesabından yaptığı 'helal kılma' paylaşımları ile günün konusu oldu. A Milli Kadın Voleybol takımının kıyafetleri üzerinden başlayan tartışmaya dahil olan Hasan Mezarcı, onların kıyafetlerini helal kıldığını duyurdu. Mezarcı'nın helal kıldıkları listesi bununla da sınırlı değil.
"Dinlerde harem selam ve tesettüre uymamak haramdır" diyen Hasan Mezarcı, Mesih yetkisine dayanak bu haramları helal kıldığını yazdı. Mezarcı attığı twitte şunları yazdı:
-Kadın voleybol takımımızın Almanya ile yaptığı maçı izledim. Kızlarımızı kutluyor, formaları üzerinden tesettür tartışması yapılmasını kınıyorum. Bazı haramları helal kılma yetkimi kullanarak dinlerdeki "tesettür, harem selam" mecburiyetini kaldırdığımı paylaşmıştım! (Âli İmran 50)
Domuz eti ve alkolü de helal kılmış: Mesih olduğuna inanan Hasan Mezarcı'nın helal kıldığı şeylerle bununla sınırlı da değil. Domuz eti yemeyi, alkol almayı, sünnet olmamayı ve kurban kesmemeyi de helal kılmış.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan instagram ve twitter hesapları olan 'zamane Mesihi' Hasan Mezarcı, Ayasofya konusundaki çıkışları ile de şaşırtıyor. Ayasofya'nın cami yapılmasına şiddetle karşı çıkan Hasan Mezarcı, "Türkiye, Ayasofya'yı kilise olarak ibadete açmalı' diyor. Yılbaşını doğum günü olarak gören Hasan Mezarcı, dünya üzerinde yapılan kutlamalar için de teşekkür mesajı yayınlamıştı.