Kendini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı domuz etini, alkolü tesettürü helal kıldı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan instagram ve twitter hesapları olan 'zamane Mesihi' Hasan Mezarcı, Ayasofya konusundaki çıkışları ile de şaşırtıyor. Ayasofya'nın cami yapılmasına şiddetle karşı çıkan Hasan Mezarcı, "Türkiye, Ayasofya'yı kilise olarak ibadete açmalı' diyor. Yılbaşını doğum günü olarak gören Hasan Mezarcı, dünya üzerinde yapılan kutlamalar için de teşekkür mesajı yayınlamıştı.