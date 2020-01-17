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Hadi Özışık'tan Demirtaş'ın tiyatro oyununa giden 5 kadına çağrı

İnterhethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Habertürk ekranlarında Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izleyen 5 kadını birlikte terörü lanetlemeye çağırdı.

Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyunu Türkiye'nin gündemine oturdu. Oyunu izlemeye giden 5 kadın tartışma konusu olurken dikkat çeken bir öneri geldi.

Ebru Baki'nin Habertürk'te sunduğu "Para gündem" programına konuk olan İnterhethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, tiyatro oyununu izlemeye giden Dilek İmamoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş, Pervin Buldan ve Canan Kaftancıoğlu'na canlı yayında seslendi.

Terör örgütünü de lanetleyebilirlerse müthiş bir şey olur

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Demirtaş'ın tiyatro oyununa ilişkin konuşulanlara değinen Özışık, "Bu beş kadının dayanışma içinde terörü lanetlemesini istiyorum" dedi. Özışık  şunları söyledi:

-"Güzel bir dayanışma var diyorlar. 'Kadınların dayanışmasından korkmayalım' görüşleri hakim. O 5 kadın, bazı yerlerde 4 kadın diyorlar, Pervin Buldan'ı dışarıda tutuyorlar. 5 kadın ısrarını o yüzden söylüyorum. O 5 kadın çıksın bu terör örgütünü lanetlesin beraber. Böyle bir şey yapabilirlerse o tiyatroyu da avuçlarımı patlatırcasına alkışlarım. Böyle bir şey yapabilirlerse müthiş bir şey olsun diyorum. Türkiye'de farklı bir şey olsun."

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