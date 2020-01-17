HABER /  SPOR

Çaykur Rizespor, Ivanildo Fernandes’i kadrosuna katıyor

Demirören Haber Ajansı

Çaykur Rizespor, Trabzonspor forması giyen Ivanildo Fernandes’i kadrosuna katmaya çok yakın.

Mavi-Yeşilli kulübün Fernandes ile sezon başında da ilgilendiği ancak oyuncunun tercihini Trabzonspor’dan yana kullandığı ifade edildi.

Çaykur Rizespor’un Portekizli oyuncuyu transfer etmek istemesindeki bir diğer neden ise Fernandes’in takımın önemli isimlerinden Mohamed Abarhoun ile daha önce Portekiz ekibi Moreirense’de birlikte forma giymesi.

Fernandes’in transferinde ufak detayların kaldığı, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun birkaç gün içinde Çaykur Rizespor forması giyeceği kaydedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hadi Özışık'tan Demirtaş'ın tiyatro oyununa giden 5 kadına çağrı
Beşar Esad saldırdı! 13 bin sivil Türkiye sınırı hattı yakınlarına gidiyor
UEFA raporuna göre Türkiye'nin en borçlusu Fenerbahçe
AK Partili Kaya açıkladı! İşte Suriyelilere harcanan para
Metin İyidil'e beraat kararı veren hakim hakkındaki FETÖ ihbarı hasıraltı edilmiş
Erdoğan gazetecinin sorusunu gülerek yanıtladı: Aferin bana unuttuğumu hatırlattın
ÖNCEKİ HABERLER
'OT' dergisini soydular! 'Bugüne kadar yaptığımız her şey gitti'
Almanya Başbakanı Angela Merkel 24 Ocak'ta İstanbul'a gelecek
Farklı sitelere üye olmak için Facebook'u kullananlar dikkat etmeli
Emre Can Juventus'tan ayrılmak istiyor
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu
Cuma namazı nasıl kılınır Diyanet kaç rekat açıklaması
Yorumlar