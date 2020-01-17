AK Parti'den ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Hileli ürünlerinin artmasıyla birlikte harekete geçen AK Parti, gıdada taklit ve tağşiş yapılan ürünlerle ilgili yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürün ihracatı ile e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması, "izlenebilirlik" ve "geri çağırma"nın zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirtti.

"Amaç güvenilir ürünlere erişimi sağlamak"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yasa teklifiyle ilgili, "Meclis Başkanlığı'na ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak." açıklaması yaptı.