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AK Parti'den ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Hileli ürünlerinin artmasıyla birlikte harekete geçen AK Parti, gıdada taklit ve tağşiş yapılan ürünlerle ilgili yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürün ihracatı ile e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması, "izlenebilirlik" ve "geri çağırma"nın zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirtti.

"Amaç güvenilir ürünlere erişimi sağlamak"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yasa teklifiyle ilgili, "Meclis Başkanlığı'na ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak." açıklaması yaptı.

229 firmaya ait 386 ürün listesi açıklanmıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Ocak tarihinde gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek açıklamıştı. Taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün ifşa edilmişti. Bakanlık, 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ilişkin 3202 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı duyurmuştu.

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