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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuştu! Yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan yeni infaz düzenlemesinde evde infaz ve gece infaz gibi alternatifler gelecek.

Adalet Bakanlığı'nın uzun süren beri üzerinde çalıştığı ve seçenekli olarak hazırladığı infaz düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Yeni düzenlemeye göre; evde infaz, gece infaz gibi alternatifler gelecek.

Düzenlemeler dikkat çekici

-Yeni düzenlemeye göre verilen cezanın yarısı cezaevinde geçirilecek.

-1 yıl hapis cezası alan, cezayı hafta sonu veya gece çekebilecek.

-Düzenleme; cinsel suç, uyuşturucu, örgütlü suç, terör, mükerrer suçlar gibi suçları kapsam dışında tutacak.

-Kişi 1 ay dahi hapis cezası alsa; belirli süre cezaevinde yatmak zorunda olacak.

-Kadın ve yaşlılara evde infaz uygulanacakken, hamile kadınların cezası 1,5 ay ertelenecek.

-Cezanın infazının beşte biri denetimli serbestlikle geçecek.

5 ayrı paket halinde getirilmesi planlanan toplam 160 maddelik yargı paketi, Erdoğan'ın onay vermesi halinde, 30 maddelik ikinci paket AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulacak.
Erdoğan 'Meclis gündemine getiriyoruz' demişti

MHP'nin ittifak ortağı olan AK Parti'nin masasına sık sık getirdiği 'af yasası' için Erdoğan'dan sürpriz bir çıkış geldi. 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz" demişti. Erdoğan, Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. Aynı şekilde, önemli bir çalışma olan insan hakları eylem planını da birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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