Haydar Yılmaz Gaziantep FK'da

Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan kaleci Haydar Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli file bekçisi Haydar Yılmaz ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Haydar Yılmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

2013 yılından bu yana Aytemiz Alanyaspor forması giyen 36 yaşındaki Haydar Yılmaz, Güney ekibinin 2016'da Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.