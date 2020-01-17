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MHK'den Cüneyt Çakır iddiasına sert yanıt

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada ''Sezonun ikinci yarısı öncesinde Kurulumuz ve hakemlerimizi yıpratmaya yönelik bu tür mesnetsiz iddiaları ortaya atanları esefle kınıyor, kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunuyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

Merkez Hakem Kurulu, Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Alper Ulusoy'la ilgili bugün basında çıkan iddialar üzerine açıklamada bulundu.

MHK'den yapılan açıklamada "Süper Lig 18. Hafta hakem görevlendirmelerinden hareketle bugün bir gazetede asılsız ve gerçek dışı iddialara yer verilmiştir. Merkez Hakem Kurulu tarafından atama kriterleri çerçevesinde her hafta hakem tayinleri yapılmakta olup, 18. Hafta atamaları da bu kapsamda gerçekleşmiştir. 

 Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçlardan dolayı ihtiyaç duyulması nedeniyle; 21-24 Ocak'taki 6. UEFA Yardımcı Hakem Kursu'na katılacak olan FIFA Yardımcı hakemlerden Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a mazeret bildirmelerine karşın görevlendirme tebligatı yapılmıştır. Ancak Bahattin Duran'ın seminerde koşacağı atletik test öncesinde bir süredir devam eden hafif sakatlığının nüksetme riski nedeniyle maç ataması gerçekleşmemiştir.

Yine atletik sınavda başarılı olmayan hakemlerin maçlara atanması da söz konusu değildir. Sezonun ikinci yarısı öncesinde Kurulumuz ve hakemlerimizi yıpratmaya yönelik bu tür mesnetsiz iddiaları ortaya atanları esefle kınıyor, kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunuyoruz" denildi.

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