Halife Hafter’den Putin'e 'Rusya’ya gelmeye hazırım' mektubu

Moskova'da ateşkes anlaşması imzalamayı reddedip masadan kalkan Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, çark etti.

Moskova'dan ateşkes anlaşmasını imzalamadan ayrılan Hafter'den sürpriz karar. Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya'yı ziyaret etmek istediğini söyledi.

Müzakerelerin devam etmesini istiyor

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Hafter’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup gönderdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, mektupta, “Libya’da barışın sağlanmasına yönelik Moskova’da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz. Başlayan müzakere sürecine devam etmek üzere davetinizi kabul ederek Rusya’yı ziyaret etmeye hazırız.” ifadelerine yer verildi.

Hafter, hafta başında Türkiye ve Rusya'nın gözetiminde Moskova'da yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Rusya'yı terk etmişti.

"Wagner Grubu'nun rolü değişebilir"

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki arabulucu rolünü pekiştirme ve Libya'da söz sahibi olma hedefi güden Rusya, Libya'daki iç savaşta Türkiye'yi de düşman ilan eden Hafter'i destekliyor.

Wagner isimli Rus güvenlik şirketinin elemanlarının da Libya'daki savaşa katıldığı belirtiliyor.

Ankara, Putin'in büyük bir prestij kazanacağını düşündüğü sırada Hafter'i ikna edememiş olmasının, Rus liderde büyük bir hayal kırıklığı yarattığı görüşünde.

Hafter'in Moskova'dan ayrılmasının ardından Rus yetkililerin, Hafter'e bağlı savaşçılara BAE ve Mısır'dan gelen silahların eğitimini veren ve yine bu ülkelerin de ödeme yaptığı Wagner Grubu üzerinden "bir maliyet ödetebileceği" görüşü hakim.

Nüfus üstünlüğü meşru hükümette

Ülkenin büyük bölümünü kontrol ettiği söylenen Hafter'in haritası yanıltıcı. 6 milyon 500 bin nüfuslu Libya'da halkın 4 milyon 500 bini meşru hükümetin kontrolündeki bölgelerde yaşıyor.