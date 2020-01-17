Yunanistan'da hacker şoku! Ülke kilitlendi

Yunanistan'da aralarında istihbarat örgütünün sitelerinin de bulunduğu çok sayıda kurumsal web sayfalarına siber saldırı düzenlendi.

Yunan milli istihbarat teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millet Meclisi ve Ekonomi Bakanlığı kurumsal web sayfaları yurtdışından yapılan bir Siber saldırı ile çökertildi.

Sitelere erişim durdu. Yunanistan güvenlik birimleri ‘Anka Hackerlar’ isimli bir Türk ekibinin gerçekleştirildiğinden şüpheleniyor. Yunan resmi haber ajansı da haberi son dakika olarak geçti