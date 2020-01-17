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Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralanan bir askerimiz, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 1 askerin, teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Hakurk'ta üs bölgesinde görevli kahraman bir silah arkadaşımız teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombası ile yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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