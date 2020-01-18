Rahşan Ecevit, ölmeden önce eşi Bülent Ecevit'in yanına gömülmek istemişti

Tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit, 5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit'in yanına gömülmek istediğini açıklamıştı.

Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybetti.

Ecevit'in ölüm haberinin ardından GATA'ya adeta akın oldu.Tüm siyasi partilerden Rahşan Ecevit için taziye mesajları paylaşıldı.Rahşan Ecevit'in cenaze programı henüz belli değil. Cenaze programının yarın açıklanacağı öğrenildi.

Eşinin yanına defnedilmek istemişti

Rahşan Ecevit, 5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit'in mezarının taşınmasını talep etmişti. Rahşan Ecevit, kendisinin vefat etmesi halinde aynı yerde defnedilmeyi istemişti.

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

Rahşan Ecevit'in ölüm haberini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

CHP Lideri, "Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim.

Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır.

Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.