HABER /  GÜNCEL

Rahşan Ecevit, ölmeden önce eşi Bülent Ecevit'in yanına gömülmek istemişti

Tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit, 5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit'in yanına gömülmek istediğini açıklamıştı.

Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybetti.

Ecevit'in ölüm haberinin ardından GATA'ya adeta akın oldu.Tüm siyasi partilerden Rahşan Ecevit için taziye mesajları paylaşıldı.Rahşan Ecevit'in cenaze programı henüz belli değil. Cenaze programının yarın açıklanacağı öğrenildi.

Eşinin yanına defnedilmek istemişti
Rahşan Ecevit, 5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit'in mezarının taşınmasını talep etmişti. Rahşan Ecevit, kendisinin vefat etmesi halinde aynı yerde defnedilmeyi istemişti.

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı
Rahşan Ecevit'in ölüm haberini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

CHP Lideri, "Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim.

Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır.

Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit'in dillere destan aşkı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti
İlk karne hediyesi Büyükşehir'den geldi
Trabzonspor'da bir ayrılık daha!
Fenerbahçe'de mecburi ayrılık: Kruse satış listesinde
Halife Hafter’den Putin'e 'Rusya’ya gelmeye hazırım' mektubu
AK Parti'den ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu
ÖNCEKİ HABERLER
MKE Ankaragücü, Konyaspor'a mağlup oldu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildiler
Yunanistan'da hacker şoku! Ülke kilitlendi
S.Arabistan'dan ABD'ye 500 milyon dolar
BBP’li o isim Babacan’ın partisinde!
Cuma namazı nasıl kılınır Diyanet kaç rekat açıklaması
Yorumlar 1 yorum