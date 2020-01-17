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MKE Ankaragücü, Konyaspor'a mağlup oldu

Süper Lig’de ikinci yarının açılış maçında MKE Ankaragücü, sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 90+2'de yediği golle 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2. yarının ilk maçı olan 18. haftada Ankaragücü evinde Konyaspor'u konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele ve pozisyon açısından kısır geçen maçta kazanan, 90+2. dakikadaki golle Konyaspor oldu.

Karşılaşmanın 90 dakikası boyunca iki takım da kaleyi bulan şut çekemezken, Konyaspor'da Miya'nın 83. dakikadaki kafa vuruşu direkten döndü. 90+2. dakikada sahneye çıkan Shengelia, yaptığı vuruşla takımına galibiyeti getirdi.

Süper Lig'de 10 hafta sonra kazanan Konyaspor bu sonuçla 18 puana yükselirken, 12 maçtır kazanamayan Ankaragücü ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşırken, Konyaspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

MKE Ankaragücü: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 1

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty (Dk. 87 Canteros), Moke (Dk. 46 Alper Önal), Sedat Ağçay (Dk. 70 Hasan Kaya), Kitsiou, İlhan Parlak, Scarione

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 87 Shengelia), Milosevic, Daci (Dk. 64 Miya), Thuram (Dk. 81 Bajic)

Gol: Dk. 90+1 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 36 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

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