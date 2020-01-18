Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit'in dillerden düşmeyen aşkı

Türkiye’nin Karaoğlanı daha Robert Lisesi yıllarında vurulmuştu ona. Öylesine utangaçtı ki, daha önce hiç kız arkadaşı olmamıştı. Mezuniyet telaşı yaklaşırken hayatının en büyük hamlesini yaptı ve aşkını ilan etti. Rahşan da sevmişti onu…