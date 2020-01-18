Rahşan Ecevit'in ölümünden sonra siyasilerden taziye mesajları

97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in ardından siyaset dünyasından taziye mesajları paylaşmaya başladı.

Rahşan Ecevit'in bir süredir tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde akşam 9 sularında hayatını kaybetti. Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi olan Rahşan Ecevit aynı zamanda DSP'nin de kurucusuydu. Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesinin ardından siyaset dünyasından taziye mesajları paylaşmaya başladı.

Dışişleri bBakanı Mevlüt çavuşoğlu

BAKAN Çavuşoğlu, ''Merhum Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit’in kıymetli eşi Rahşan Ecevit Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim." dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu

CHP lideri, ''Genel Başkanım Bülent Ecevit’in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Rahşan Ecevit... Siyasi hayatımızın kıymetli isimlerinden, Başbakanlık ve CHP Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Sayın Bülent Ecevit’in her zaman yanında olmuş ve yol arkadaşlığı yapmıştı. Vefat haberi hepimizi üzdü, kendisine Allah’tan rahmet dilerim.'' ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: "Demokratik Sol Parti'nin kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit bir süredir tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etmiştir. Türk siyasetine büyük hizmetleri olan eski başbakanlarımızdan ve Demokratik Sol Parti'nin Onursal Genel Başkanı Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum."

Muharrem İnce

İnce taziye mesajında, "El ele büyüttüler sevgiyi... Siyaset dünyamızın dürüst, mütevazi insanı, Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Tatar'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı

Başbakan Tatar, mesajında, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit'in muhterem eşleri Rahşan Ecevit'in ölümünü üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine , ailesine başsağlığı diliyorum."

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın Başbakanı, Karaoğlan rahmetli Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit’in ölümünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.