Saffet Sancaklı: Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, ''En büyük sıkıntı başkanların iş adamı olmasıdır. Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir.'' derken Türk futbolunun kurtuluş reçetesini verdi.

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, 'Ajans Saati Özel' programında Türk futboluna ilişkin açıklamalarda bulundu.

''Bu iş artık dipsiz bir kuyu''

Türk futbolunda yıllardır süren büyük sorunlar olduğuna dikkat çeken Sancaklı, "Herkes rahatsız olmaya başladı. Süper Lig'de seyirci ortalaması 13 bine düştü. Kulüpler reklam alamıyorlar. Spor Bakanlığı ve meclisin bu işi durdurması lazım. Bu iş artık dipsiz bir kuyu. Önceden taraftar birbirini kızdırırdı. Rekabet vardı ama şimdi gelinen nokta düşmanlık. Gelinen nokta, saygıyı sevgiyi arkada bıraktı. Şimdi bu işe mutlaka devletin el koyması lazım. Sayın bakanımız, çalıştaydan bahsettiğinde ben de çok iyi olacağını söyledim. Çalıştayın birinci dakikasında gördüm ki spor camiası herkes orada. 5 tane salona ayrıldık. Çok iyi bir iş yapmışız. Ben buradan sayın bakanımızı ve ekibini kutluyorum. Bu Türk sporunun dönüm noktası olabilir. Türk futbolu yeni bir sayfa açacak" dedi.

"Maça giderken insanların yüzü gülmüyor"

Saffet Sancaklı, kulüplerin finansal durumlarına değinerek, "Ağrı kesici veriyorsunuz. Artık size morfin yok. Bu kulüpleri yaşatmak zorundayız. Büyük kulüpler finansal olarak idare ediliyordu ama artık deniz bitti. Maça giderken insanların yüzü gülmüyor. Herkesin yüzünde bir gerginlik var. Bu işi kökünden çözmemiz gerekiyor. Çalıştaya herkes geldi. Sevindirici taraf herkes bir proje ile gelmiş. Kulüp başkanların finansal olarak gidecek yerleri kalmadı. Arık sistem ön plana çıkacak. Artık isimlerin değil, sistemin konuşulacağı bir dönem başlıyor. Taraftar transfer istiyor ama kulüpler istifa etmiş durumda. En masum olan taraftar. Lütfen kulüpleri sıkıştırmayın, alamazlar. Rica ediyorum taraftarlardan kulüp yöneticilerini sıkıştırmayın. Beşiktaş kulübü transfer yapamıyor. Yapılamayacak hale gelinmiş. Yeni bir sayfa açalım artık. İkinci sınıf, üçüncü sınıf takımların arkasında kaldık. Kulüp başkanlarına rol yapmayın gerçeği anlatın dedim" şeklinde konuştu.

"Avrupa’da başarılı değiliz, bu kadar para harcamaya gerek yok"

Kulüplerin yüksek meblağlarda borçlarının olduğuna değinen Sancaklı, "Biz zaten Avrupa'da yokuz, bu kadar parayı yurt dışına vermeye gerek yok. İlk orta ve lise 18 milyon. 30 milyon genç var bu ülkede. Avrupa’da başarılı değiliz, bu kadar para harcamaya gerek yok. Federasyonda yönetici olmak isteyen, kişi, kurallara uyacak. Çimleri kesen görevlinin bile standartı olacak. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olamaz. Şu anda kulüplerin 2 milyar EURO borcu var. Alt yapıdan ilk 11’de ve yedek kulübesinde en az ikişer oyuncu bulundurmasını önerdim. Türk milli takımında oyuncu arama problemi olmaz. Biz sistemi kuracağız. Altınordu, hiç yabancısı yok. Yurt dışına giden oyuncular Altınordu’dan gidiyor. Trabzonspor, alt yapıdan oyuncu yazdılar. Yıldız oyuncu çıkardılar. TFF olarak talimatı yayınlayacak, herkes eşit bir şekilde mücadele edecek" dedi.

"En büyük sıkıntı başkanların iş adamı olması"

"4 büyük takımın istikrarı yok" diyen Saffet Sancaklı, konuşmasının şöyle sürdürdü:

"Ben doğduğumdan beri Türk futbolu her şeyi verdi bana. Şu anda mümkün değil. Milletvekili olan başka bir iş yapamaz. UEFA ve FIFA futbolun kurallarını koydu ama uygulanmıyor. En büyük sıkıntı başkanların iş adamı olmasıdır. Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir. Kim şampiyon olur. 4 büyük takımın istikrarı yok. En istikrarlı Sivasspor. Rıza hocayı ve yönetimi tebrik ediyorum. Büyüklerin içerisinde kim iyi başlangıç yaparak toparlanırsa o önde gidebilir. Ben VAR sistemine karşıyım. Artık gollerde iki defa seviniyor ya da üzülüyoruz. Futbolun doğallığını öldürüyor. Futbolu ellemeyin fazla. Futbolun anlık doğallığını engelledi.Türkiye'de 24 kamera izleniyor ve doğru karar verilmiyor. VAR'a karşıyım Türkiye'dekine komple karşıyım."



TFF Başkanlığı

MHP Milletvekili Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı hedefi olmadığını ancak ihtiyaç duyulması halinde görev alabileceğini dile getirdi.

Gelecek 4 yılda milletvekili görevinin bulunduğunu hatırlatan Sancaklı, "Şu anda milletvekiliyim. TFF Başkanı olmama gerek yok. Çalıştayın sonunda bu işi becerirsek sistem kurulduktan sonra kimin başkan olduğunun önemli olmayacak. Milletvekilliğinden sonra böyle şerefli bir görev tabii ki olabilir. TFF Başkanlığı gibi bir hayalimiz yok. Zaten futbolun içindeyim. Yarın, Türk futboluna hizmet etmek için orada olmamız gerekirse orada oluruz ama şu anda mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluk adayı

Saffet Sancaklı, Süper Lig'deki şampiyonluk adayıyla ilgili, "Dört büyüklerin bir istikrarı yok. Bir hafta iyiler, sonrasında yoklar. Şu an en istikrarlı takım olarak Sivasspor'u görüyorum. Çok büyük yıldızları yok ama bir standartları var. Rıza Çalımbay hocayı ve yönetimi tebrik ediyorum. O standart lig sonuna kadar devam edebilir. Büyüklerde de kim daha çabuk toparlanırsa öne geçer ama öyle bir fotoğraf görmüyorum." diye konuştu.

''Arda'yı kazanmamız lazım''

Arda Turan'ın bazı hatalar yaptığını anlatan Sancaklı, şöyle devam etti:

"Hepimiz hata yaptık. Arda uçakta bir hata yaptı, olabilir. Arda o olayın üstüne Fatih hoca ve yöneticilerle aradaki problemi kişiselleştirdi. Basın toplantısında milli takımı bıraktığını söyledi. Arda, Barcelona'da oynuyordu. Bizim gururumuz, Türkiye'yi temsil etti. Arda şimdi 32 yaşında. Mutlaka kazanmak lazım. Fatih hoca Arda'yı silmişken 'Kazanmak lazım.' diyor. Doğru söylüyor. Burada en büyük görev Arda'ya düşüyor. Bu yaşta futbolu bırakacak hali yok. Bir yerde oynaması lazım ama orada Arda Turan gibi oynaması lazım. Arda hatalarını kabul edecek ve 'Bundan sonra Arda Turan olacağım.' demesi lazım. Yetenek duruyor, kaçmıyor. Arda'yı bir takımda oynarken görürsem sevinirim."

''Fenerbahçe'de Muric'i çok beğeniyorum''

Türkiye'de forma giyen golcüleri değerlendiren Saffet Sancaklı, "Şu anda Sivassporlu Yatabare, Alanyaspor'daki Cisse her türlü gol atıyor. Trabzonspor'un santrforu Sörloth enterasan bir oyuncu. Stoperlere bir tüyo vereyim; arkasını döndüğünde sol tarafını kapatın. Hala açık bırakıyorlar ve adam vurup gol atıyor. Fenerbahçe'de Muric'i çok beğeniyorum. Böyle devam ederse 1-2 senede Avrupa'nın en iyi takımlarında görürüz. Beşiktaş'ta Burak biraz sendeledi. Umut Nayir fena santrfor değil ama fazla şans bulamıyor. Galatasaray'da Falcao var. Futbolculuğuna diyecek bir şey yok." şeklinde görüş belirtti.